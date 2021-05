Rai: Noi Rete Donne a istituzioni, 'servono eccellenze femminili ai vertici' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Labitalia) - "La Rai ha necessità e urgenza di una svolta: per farlo servono Donne alla guida del servizio pubblico radiotelevisivo. L'ormai prossimo rinnovo dei vertici, affidato nelle mani del Parlamento e del governo dalla riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo del 2015, deve rappresentare l'occasione per portare un punto di vista diverso nella governance radiotelevisiva pubblica". Noi Rete Donne si rivolge così al presidente del Consiglio Mario Draghi, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera Roberto Fico, "affinché si adoperino per consentire il cambiamento necessario per portare il punto di vista delle Donne nella più grande azienda culturale italiana". "Le eccellenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Labitalia) - "La Rai ha necessità e urgenza di una svolta: per farloalla guida del servizio pubblico radiotelevisivo. L'ormai prossimo rinnovo dei, affidato nelle mani del Parlamento e del governo dalla riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo del 2015, deve rappresentare l'occasione per portare un punto di vista diverso nella governance radiotelevisiva pubblica". Noisi rivolge così al presidente del Consiglio Mario Draghi, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e al presidente della Camera Roberto Fico, "affinché si adoperino per consentire il cambiamento necessario per portare il punto di vista dellenella più grande azienda culturale italiana". "Le...

