Quanti vaccini Covid fatti in Campania: domenica il record con 50.255 dosi in 24 ore (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 50mila somministrazioni di vaccino anti Covid-19 sono state eseguite nelle ultime 24 ore in Campania, cifra record per la regione che permette di superare quota 1,8 milioni di somministrazioni... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 maggio 2021) Oltre 50mila somministrazioni di vaccino anti-19 sono state eseguite nelle ultime 24 ore in, cifraper la regione che permette di superare quota 1,8 milioni di somministrazioni...

AliceIsAway : Sarebbe bastato dire 'scusi, quanti impianti per la produzione di vaccini ci sono in italia? chi e' il maggior prod… - mattiaroccoluc2 : @matteosalvinimi Con 500.000 euro quanti vaccini si compravano !!! Era il caso di buttare nel cesso tanti soldi degli italiani???? - FraaaGG : Ricevere la predica da Daniela Martani, no vax convinta che per un po' di soldi e cinque minuti di visibilità si è… - Marco53853560 : @danielescillia @_nomeutente___ @cattaneo_f @GiusiFasano Il farro è che l'anno scorso i contagiati erano moltissimi… - Meira85253235 : Chissà quanti medici hanno letto questo libro. Credo pochi, altrimenti non sarebbero così disinvolti nell'uso dei… -