Nardella: «Il Franchi nel recovery è vittoria di Firenze»

L'inserimento dello stadio Artemio Franchi nei fondi del recovery Fund «è una vittoria di Firenze. Lo Stato ha messo la faccia su un progetto che è di grande livello culturale». Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato dell'impianto che riceverà un finanziamento da 95 milioni di euro. «Vorrei rispondere ad alcune critiche sul L'articolo

Bologna e Firenze, Città e calcio: alleanza difficile

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco fiorentino Dario Nardella - in ... la Fiorentina lascia gestire al sindaco la partita del Franchi, entrata di recente tra le opere ...

La storia tutta italiana del nuovo stadio di Firenze che si farà con i soldi del Recovery Plan

Raccontano gli archivi che, appena atterrato in Italia, l'uomo del "fast, fast, fast" aveva messo sul tavolo del sindaco di Firenze, Dario Nardella, la seguente proposta: "Datemi il Franchi, fatemi abbattere le curve per avvicinarle al campo e il resto lo ammoderniamo senza stravolgerlo". Proposta respinta con perdite e inizio del ...

