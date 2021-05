Il Torino vince di misura: Vojvoda manda il Parma in B (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Torino vince e fa un balzo in avanti nella lotta salvezza. Decisivi Ansaldi e Vojvoda, il Parma ci prova con orgoglio fino al fischio finale Il Torino non spreca l’occasione di guadagnare punti e vince lo scontro diretto contro il Parma, retrocesso in Serie B. Granata che vincono di misura grazie al gol di Vojvoda su assist di Ansaldi, bravo a saltare l’uomo e a regalare al belga il pallone dei tre punti. Quinta sconfitta consecutiva per gli emiliani, questa volta decisiva, anche se ormai le speranze di salvezza erano veramente poche Partita equilibrata, senza un vero padrone del campo. Nel primo tempo è mancata solo un pizzico di precisione per sbloccare il match: prima colpisce la traversa Cornelius, di testa, e poi ... Leggi su zon (Di lunedì 3 maggio 2021) Ile fa un balzo in avanti nella lotta salvezza. Decisivi Ansaldi e, ilci prova con orgoglio fino al fischio finale Ilnon spreca l’occasione di guadagnare punti elo scontro diretto contro il, retrocesso in Serie B. Granata che vincono digrazie al gol disu assist di Ansaldi, bravo a saltare l’uomo e a regalare al belga il pallone dei tre punti. Quinta sconfitta consecutiva per gli emiliani, questa volta decisiva, anche se ormai le speranze di salvezza erano veramente poche Partita equilibrata, senza un vero padrone del campo. Nel primo tempo è mancata solo un pizzico di precisione per sbloccare il match: prima colpisce la traversa Cornelius, di testa, e poi ...

