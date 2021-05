I trentamila in piazza per l’Inter e l’immunità da scudetto (Di lunedì 3 maggio 2021) Il calcio, eterna eccezione di questo paese. Al pallone tutto si può concedere e perdonare, perfino trentamila persone in piazza – testa più testa meno – mentre tutta Italia è appesa all’incertezza. In attesa di capire se passo dopo passo questa o quell’attività potranno riaprire davvero, difendendo con le unghie e con i denti quel pezzetto di normalità che abbiamo recuperato. Chissenefrega: se c’è da celebrare senza testa e a squarciagola uno scudetto si diventa tutti magicamente immuni, o tutti negazionisti, o tutti fatalisti. La questione dei “festeggiamenti” dei tifosi dell’Inter per il titolo del Covid colpisce sia la sostanza che la forma. Sul primo fronte, sappiamo che perfino nel controllatissimo esperimento del concerto-test a Barcellona con 5mila partecipanti alla fine sono saltati fuori sei positivi. Chissà ... Leggi su wired (Di lunedì 3 maggio 2021) Il calcio, eterna eccezione di questo paese. Al pallone tutto si può concedere e perdonare, perfinopersone in– testa più testa meno – mentre tutta Italia è appesa all’incertezza. In attesa di capire se passo dopo passo questa o quell’attività potranno riaprire davvero, difendendo con le unghie e con i denti quel pezzetto di normalità che abbiamo recuperato. Chissenefrega: se c’è da celebrare senza testa e a squarciagola unosi diventa tutti magicamente immuni, o tutti negazionisti, o tutti fatalisti. La questione dei “festeggiamenti” dei tifosi delper il titolo del Covid colpisce sia la sostanza che la forma. Sul primo fronte, sappiamo che perfino nel controllatissimo esperimento del concerto-test a Barcellona con 5mila partecipanti alla fine sono saltati fuori sei positivi. Chissà ...

