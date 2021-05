I genitori di Regeni hanno detto di temere per la propria incolumità

Leggi su agi

(Di lunedì 3 maggio 2021) AGI - "Dobbiamo sempre rimanere vigili, non possiamo distrarci, anche perché ne va di mezzo la nostrapersonale e perché cianche accusati di esserci apti degli effetti personali di Giulio. Temiamo nuovi tentativi di depistaggio e di delegittimazione del lavoro di investigazione fatto". Lo haClaudio, padre del giovane ricercatore ucciso nel 2016 a Il Cairo, in collegamento con la moglie Paola e con l'avvocato Alessandra Ballerini a 'Che Tempo Che Fa', su Rai3. "Confesso - hapoi Paola- che quando attraverso la strada non guardo solo a destra e a sinistra ma guardo due volte, e anche quando entro in casa lo faccio in un certo modo". "La prima udienza del processo è stata rinviata. È stata una falsa partenza ...