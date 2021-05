Giulia Stabile accusata di ricevere favoritismi da Raffaella Mennoia | l’autrice di Amici 20 fa chiarezza

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 3 maggio 2021) Gli spettatori disi sono sempre dimostrati divisi sui concorrenti del programma, che ovviamente non possono piacere allo stesso modo a tutti. Quest’anno però le voci di chi critica una concorrente in particolare si stanno facendo così insistenti da richiedere l’intervento deldel programma,. La donna ha infatti voluto chiarire come non vi sianoper la ballerina, invitando i follower a una riflessione sulla ragazza.di: la polemicadidi Maria De Filippi ha parlato attraverso le sue stories di Instagram di una questione che da qualche tempo è emersa a proposito di una delle ...