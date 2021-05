Giulia De Lellis si scaglia contro i tifosi dell’Inter (Di lunedì 3 maggio 2021) Giulia De Lellis non ci sta e non ha timore di dirlo a chiare lettere sui social, a costo di perdere alcuni follower. Oggetto del disappunto della famosa influencer diventata famosa come corteggiatrice di Uomini e Donne, i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter che ieri, domenica 2 maggio 2021, hanno letteralmente paralizzato Milano, riversandosi in Piazza Duomo e creando un maxi assembramento di circa 30mila persone. L’Inter, infatti, nel pomeriggio ha vinto lo scudetto agognato da ormai undici anni e la gioia dei tifosi è stata incontenibile. Ma sono tantissimi quelli che non hanno apprezzato. Tra questi appunto Giulia De Lellis, che attraverso alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo ha tuonato: “Mascherine abbassate, nessun distanziamento sociale, ma come? ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 3 maggio 2021)Denon ci sta e non ha timore di dirlo a chiare lettere sui social, a costo di perdere alcuni follower. Oggetto del disappunto della famosa influencer diventata famosa come corteggiatrice di Uomini e Donne, i festeggiamenti deiche ieri, domenica 2 maggio 2021, hanno letteralmente paralizzato Milano, riversandosi in Piazza Duomo e creando un maxi assembramento di circa 30mila persone. L’Inter, infatti, nel pomeriggio ha vinto lo scudetto agognato da ormai undici anni e la gioia deiè stata incontenibile. Ma sono tantissimi quelli che non hanno apprezzato. Tra questi appuntoDe, che attraverso alcune Instagram Stories pubblicate sul suo profilo ha tuonato: “Mascherine abbassate, nessun distanziamento sociale, ma come? ...

