G7, Gb annuncia 15 miliardi per l'occupazione femminile (Di lunedì 3 maggio 2021) Un impegno da 15 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per sostenere il rilancio dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nei Paesi in via di sviluppo dopo i contraccolpi dell'emergenza Covid;... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Un impegno da 15di dollari nei prossimi 5 anni per sostenere il rilancio dell'e dell'imprenditorianei Paesi in via di sviluppo dopo i contraccolpi dell'emergenza Covid;...

giornaleradiofm : G7, Gb annuncia 15 miliardi per l'occupazione femminile: (ANSA) - LONDRA, 03 MAG - Un impegno da 15 miliardi di dol… - iconanews : G7, Gb annuncia 15 miliardi per l'occupazione femminile - TgLa7 : #G7, #Gb annuncia 15 miliardi per l'occupazione femminile E accesso a scuole. Pacchetto sul tavolo summit ministri… - gzibordi : RT @gzibordi: la Spagna annuncia un budget con deficit pubblico all'8,4% del PIL L'Italia, con Draghi ora, ha annunciato un budget con def… - deeplyfree3 : RT @gzibordi: la Spagna annuncia un budget con deficit pubblico all'8,4% del PIL L'Italia, con Draghi ora, ha annunciato un budget con def… -