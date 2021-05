Festa Inter | 30mila tifosi a rischio covid Scontro Salvini-sindaco Sala La posizione del prefetto

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 3 maggio 2021) La sanità lombarda è in fibrillazione per la grandedell', domenica 2 maggio, fra baci e abbracci e non pochi privi di mascherina. Sarebbero stati circae tutti, secondo i sanitari, sarebbero a. Nel mirino soprattutto ildi Milano, Giuseppe, che, dopo essere stato travolto dalle polemiche sui social, ha ricevuto oggi una serie di invettive da parte di politici e immunologi. Dopo aver fatto i complimenti all'per lo scudetto, il milanista Matteoha rivolto il suo attacco al primo cittadino del capoluogo lombardo L'articolo proviene da Firenze Post.