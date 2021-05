F1, GP Spagna 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 7-9 maggio (Di lunedì 3 maggio 2021) Archiviato il Gran Premio del Portogallo con la 97ma vittoria in carriera di Lewis Hamilton, è già tempo di proiettarci verso il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il circus sarà di scena al Montmelò da venerdì 7 a domenica 9 maggio per il Gran Premio di Spagna 2021, quarta tappa della stagione e terzo atto del lungo tour europeo. Si profila l’ennesimo capitolo del duello iridato tra Mercedes e Red Bull ed in particolare tra Hamilton e Verstappen. Il britannico è leader del campionato con 8 punti di margine sul rivale olandese, mentre le seconde guide dei due top team accusano già distacchi importanti dopo appena tre gare. Ferrari proverà a battere McLaren a Barcellona in ottica terzo posto nel Mondiale costruttori, ma il midfield è davvero molto compatto e saranno sicuramente della partita anche Alpine e AlphaTauri. Il ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) Archiviato il Gran Premio del Portogallo con la 97ma vittoria in carriera di Lewis Hamilton, è già tempo di proiettarci verso il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il circus sarà di scena al Montmelò da venerdì 7 a domenica 9per il Gran Premio di, quarta tappa della stagione e terzo atto del lungo tour europeo. Si profila l’ennesimo capitolo del duello iridato tra Mercedes e Red Bull ed in particolare tra Hamilton e Verstappen. Il britannico è leader del campionato con 8 punti di margine sul rivale olandese, mentre le seconde guide dei due top team accusano già distacchi importanti dopo appena tre gare. Ferrari proverà a battere McLaren a Barcellona in ottica terzo posto nel Mondiale costruttori, ma il midfield è davvero molto compatto e saranno sicuramente della partita anche Alpine e AlphaTauri. Il ...

