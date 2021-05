Ermal Meta critica gli assembramenti | i tifosi dell' Inter lo insultano | ' Albanese di ma' E Instagram censura il cantante

RaiPlay : 'In un mare di giorni felici annega la mia mente Ed ho un milione di cose da dirti Ma non dico niente' L'esibizion… - Adnkronos : #ErmalMeta preso di mira per i commenti sulla festa scudetto dei tifosi Inter al #Duomo - RadioItalia : Ermal Meta lancia oggi il nuovo singolo 'Uno' in contemporanea nelle 3 grandi stazioni di Milano, Roma e Napoli. Pe… - Laufan845 : RT @prendendovento: Ermal Meta sa parlare tante lingue ma oggi ha deciso di usare la lingua della verità. - ElenaMessico : RT @FrequenzaIT: Uno é il nuovo singolo di Ermal Meta. #frequenzaitaliana #nuovamusica #musicaitaliana #uno #ilupidiermal #ermal https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta

critica gli assembramenti dei tifosi dell'Inter in piazza Duomo e riceve diversi insulti , anche di stampo razziale . Come se non bastasse, il cantante ha scoperto di aver subìto la censura ...critica gli interisti per la festa scudetto con assembramenti in piazza del Duomo e, sui social, viene preso di mira con insulti razzisti. 'Al primo maggio non abbiamo potuto portare i ...Ermal Meta critica gli assembramenti dei tifosi dell'Inter in piazza Duomo e riceve diversi insulti, anche di stampo razziale. Come se non bastasse, il cantante ha scoperto di aver ...L'enorme festa dei tifosi dell'Inter a Milano non è piaciuta ad Ermal Meta che nota una certa disparità di trattamento.