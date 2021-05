Epic Games: ecco quanti soldi hanno guadagno gli sviluppatori tramite i giochi gratis – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 4 maggio 2021) tramite un documento legato alla causa legale tra Epic Games e Apple abbiamo modo di scoprire quanto hanno guadagnato gli sviluppatori che hanno dato accesso gratuito al proprio gioco agli utenti dell’Epic Games Store. Nel tweet qui sotto possiamo vedere una lunga lista di giochi dati in regalo sull’Epic Games Store dal dicembre 2018 fino al settembre 2019. Possiamo vedere ad esempio che il gioco che è costato più di tutti a Epic è Batman Arkham, ovvero 1 milione e 500 mila dollari, seguito da Subnautica, che si ferma a 1.4 milioni di dollari. Significativo invece che Metro 2033 Redux … Notizie giochiRead More L'articolo Epic Games: ... Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021)un documento legato alla causa legale trae Apple abbiamo modo di scoprire quantoguadagnato glichedato accesso gratuito al proprio gioco agli utenti dell’Store. Nel tweet qui sotto possiamo vedere una lunga lista didati in regalo sull’Store dal dicembre 2018 fino al settembre 2019. Possiamo vedere ad esempio che il gioco che è costato più di tutti aè Batman Arkham, ovvero 1 milione e 500 mila dollari, seguito da Subnautica, che si ferma a 1.4 milioni di dollari. Significativo invece che Metro 2033 Redux … NotizieRead More L'articolo: ...

