Decreto Sostegni bis: fondo perduto, mutui, bonus affitto, Imu, Rem, indennità (Di lunedì 3 maggio 2021) Circola in queste ore la prima bozza del Decreto Sostegni bis, già sul tavolo del governo per l’approvazione del nuovo pacchetto di aiuti a imprese e operatori economici colpiti dall’emergenza covid. Dovrebbe essere varato entro giovedì 6 maggio. Tra le misure inserite nel testo spiccano: i nuovi contributi a fondo perduto, la proroga del bonus affitto per i negozi, le agevolazioni su Imu e Tari e sulle bollette, l’esenzione dal Canoner Rai, proroga indennità per lavoratori stagionali, del turismo e dello sport e proroga Reddito di emergenza. Ma torna anche la sospensione dei mutui e la garanzia prima casa, la moratoria per le piccole e medie imprese e la proroga della garanzia Sace e Pmi. Oltre a questo, è già stato comunicato dal Ministero ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Circola in queste ore la prima bozza delbis, già sul tavolo del governo per l’approvazione del nuovo pacchetto di aiuti a imprese e operatori economici colpiti dall’emergenza covid. Dovrebbe essere varato entro giovedì 6 maggio. Tra le misure inserite nel testo spiccano: i nuovi contributi a, la proroga delper i negozi, le agevolazioni su Imu e Tari e sulle bollette, l’esenzione dal Canoner Rai, prorogaper lavoratori stagionali, del turismo e dello sport e proroga Reddito di emergenza. Ma torna anche la sospensione deie la garanzia prima casa, la moratoria per le piccole e medie imprese e la proroga della garanzia Sace e Pmi. Oltre a questo, è già stato comunicato dal Ministero ...

zazoomblog : Decreto Sostegni bis: fondo perduto mutui bonus affitto Imu Rem indennità - #Decreto #Sostegni #fondo #perduto - LeggiOggi_it : E' in arrivo il #Decreto #Sostegni bis Qui tutte le misure nella bozza che circola in queste ore ? - DirittoBancario : Decreto sostegni: chiarimenti INPS sulle disposizioni in materia di integrazioni salariali - moneypuntoit : ?? Reddito di emergenza, novità: due mensilità in arrivo con il decreto Sostegni bis ?? - gabrinterprete : NON DIMENTICATE I LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATIVI guardate l'intero panorama dei liberi professionisti #sostegni… -