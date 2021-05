Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” (Di lunedì 3 maggio 2021) "Se i contagi aumenteranno, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di la' della festa dello scudetto dell'Inter, e non lo dico perché sono interista". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) "Se i, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di la' delladello scudetto dell'Inter, e non lo dico perché sono interista". L'articolo .

La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Il precedente lockdown impedì irragionevolmente alle persone di andare in giro in b… - Corriere : Scintille Zangrillo-Galli: «Il mio pronto soccorso Covid è vuoto». La replica: «Tu non sei un virologo» - Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” https://t.… - horus_eye69 : #Crisanti e #Galli hanno già fatto previsioni catastrofiche sulla variante interista? Chiedo. #Covid #Lombardia - giu_alessi : RT @orizzontescuola: Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” https://t.… -