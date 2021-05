Covid: Azzurri allo Spallanzani, al via ciclo di vaccini (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha preso il via presso l'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori Azzurri del centro sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l'11 ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Ha preso il via presso l'ospedale 'Lazzaro' di Roma ildi vaccinazione dei calciatoridel centro sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l'11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Azzurri Covid: Azzurri allo Spallanzani, al via ciclo di vaccini Ha preso il via presso l'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori azzurri del centro sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l'11 giugno da Roma. A capitanare il gruppo di giocatori che si sottoporranno al vaccino, l'attaccante della ...

Covid: Azzurri allo Spallanzani, al via ciclo di vaccini

Ha preso il via presso l'ospedale 'Lazzaro Spallanzani' di Roma il ciclo di vaccinazione dei calciatori del centro sud Italia in vista dei campionati Europei di calcio che inizieranno l'11 giugno da Roma. A capitanare il gruppo di giocatori che si sottoporranno al vaccino, l'attaccante della ...