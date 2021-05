CHANGE ORG SOSPENDE PETIZIONE CONTRO ID2020 DI BILL GATES

(Di lunedì 3 maggio 2021).org il famoso sito per raccogliere e promuovere petizioni rimuove arbitrariamente la“Stop ID 2020“, l’ormai famoso progetto per un identità digitale promosso daattraverso Gavi Alliance e sostenuto, tra le altre, dalla Rockefeller Foundation. La, dopo aver raccolto quasi 200,000 firme, è stata chiusa per stessa decisione di.org che proviene da Database Italia.

beingAAPian : Prime Minister Narendra Modi: India Demands Resignation from Prime Minister Narendra Modi - Sign the Petition!… - Testament73 : RT @VittorioBanti: 3/3 12) Proroga cassa integraz. assunti a tempo indeterm. 13) Misure di soccorso lavoratori indotto. 14) Aggiornamento Q… - Mariomodacapell : Dimissioni di Claudio Durigon - Firma la petizione! - RitaBorsatti : RT @carloemme50: Dimissioni di Claudio Durigon - Firma la petizione! - 30littlewitch03 : „Al Presidente del Consiglio Mario Draghi: ALLA MASCHERINA DACCI UN TAGLIO!! (prima di gettarla nei rifiuti)” - Jet… -

Ultime Notizie dalla rete : CHANGE ORG

Risoluto

Pertanto, con la mozione, i consiglieri chiedono che il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale di Modica aderiscano alla petizione "Non spegniamo le luci sulla strage in Congo!" -/...Ecco chi era don Roberto Malgesini ": alla sua memoria Azione Cattolica Como , attraverso una petizione su, chiede che la Regione Lombardia riconosca la Rosa Camuna 2021 , una delle più ...Over 2M people have signed a petition asking Congress to send $2,000 recurring stimulus checks until the coronavirus pandemic ends.