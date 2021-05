Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders | Mondiale Supermedi | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sabato 8 maggio andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione.Joeincroceranno i guantoni all’AT&T Stadium di Arlington (Texas, USA) per il confronto che vale l’unificazione parziale deldei pesi. Il messicano detiene le cinture WBA e WBC, mentre il britannico è in possesso del titolo WBO. Guarda inlivesu DAZN Si preannuncia una vera e propria battaglia campale,partirà con i favori del pronostico ma dovrà vedersela con un avversario di grandissimo rilievo e dotato di importanti mezzi tecnici. Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, è chiamato ...

Passato sotto la guida di Eddy Reynoso, il coach messicano che allena(domenica prossima con Saunders mondiale supermedi da non perdere), Ruiz ha battuto ai punti Chris Arreola e ...Sabato 8 maggio è una data cerchiata in rosso per gli appassionati di boxe, pronti a godersi il match trae Billy Joe Saunders , confronto delicatissimo valido per la riunificazione delle cinture iridate dei supermedi. Il messicano metterà in palio quelle WBA e WBC , mentre il forte ...Sabato 8 maggio andrà in scena uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders incroceranno i guantoni all'AT&T Stadium di Arlington (Texas ...El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de peso pesado, se recuperó de un conteo de protección en el segundo asalto para derrotar este sábado por votación unánime a Chris Arreola en un pleito elimina ...