Brevi e brevissime dal Mediterraneo (Di lunedì 3 maggio 2021) Aita Mari e Sea-Eye 4 preparano la partenza «L'equipaggio è già a bordo per preparare la prossima missione di ricerca e soccorso», ha twittato ieri la Ong spagnola Salvamento Maritimo Humanitario. La sua nave, la Aita Mari, si trova nel porto andaluso di Adra. Alcune centinaia di chilometri più a nord, sempre sulla costa mediterranea della penisola iberica, sta scaldando i morti anche la Sea-Eye 4, che il primo maggio è arrivata a Burriana. La nave è stata recentemente acquistata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

