Borse 3 maggio, Milano apre la settimana in positiva. In rialzo lo spread

Milano – Borse 3 maggio. E' stata una prima giornata dei mercati in positivo. Gli allentamenti delle misure potrebbero portare ad una ripresa dei mercati dopo un periodo molto complicato per la pandemia. I dati positivi arrivano anche dal Pmi manifatturiero. L'indice dell'Eurozona è salito dai 62,5 di marzo ai 62,9 punti di aprile. Un rialzo che non era mai stato raggiunto fino ad oggi. Molto positivo anche il dato dell'Italia passato da 59,8 a 60,7 punti. Anche in questo caso è stato registrato un livello più alto da quando è iniziato questa indagine.

