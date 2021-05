Bollettino ‘San Pio’, arrivano buone notizie: scende numero ricoveri e nessun decesso (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dal Bollettino quotidiano dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento arriva, per fortuna, qualche buona notizia. Il numero dei ricoveri, seppur lievemente, è in calo. Si passa dagli 85 ricoverati di ieri agli 84 oggi. Ma, soprattutto, non si registra nessun decesso nel Sannio. Di seguito il Bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dalquotidiano dell’ospedaledi Benevento arriva, per fortuna, qualche buona notizia. Ildei, seppur lievemente, è in calo. Si passa dagli 85 ricoverati di ieri agli 84 oggi. Ma, soprattutto, non si registranel Sannio. Di seguito ilcompleto: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** #Bollettino 'San Pio', arrivano buone notizie: scende numero #Ricoveri e nessun decesso **… - massimo_san : RT @SkyTG24: Covid: in Piemonte 702 nuovi casi su 9.377 tamponi eseguiti - occhio_notizie : Non si registrano nuovi decessi e ricoveri al San Pio di Benevento a causa del Covid. Il bollettino di oggi, 2 magg… - YHkpc : RT @HolySeePress: [B0264] Lettera della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ai Presidenti delle Conferenze dei… - occhio_notizie : Non si registrano decessi al San Pio di Benevento a causa del Covid. Il bollettino di oggi, 1 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino ‘San Cardiologi ospedalieri, “Con pandemia aumentata mortalità malati cardiovascolari †Yahoo Notizie