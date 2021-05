Billie Eilish, il nuovo look sulla copertina di Vogue: è irriconoscibile (Di lunedì 3 maggio 2021) Billie Eilish Vogue: una nuova versione della cantante su una delle più lette riviste di moda. La ragazza ha posato per Vogue in un look totalmente diverso dal solito. Ha messo in risalto le sue forme e per farlo ha optato per il colore rosa e i capelli biondo platino. I fan sono impazziti tanto che in poche ore le foto anticipazioni pubblicate su instagram hanno ricevuto 12 milioni di like. Billie Eilish Vogue: il cambio di look Billie Eilish stravolge la sua immagine e posa per Vogue in un look che nessuno si sarebbe mai aspettato. Per l’edizione inglese del magazine la popstar posa in versione sexy anni 50 per affermare il diritto a poter cambiare immagine. Nella ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 3 maggio 2021): una nuova versione della cantante su una delle più lette riviste di moda. La ragazza ha posato perin untotalmente diverso dal solito. Ha messo in risalto le sue forme e per farlo ha optato per il colore rosa e i capelli biondo platino. I fan sono impazziti tanto che in poche ore le foto anticipazioni pubblicate su instagram hanno ricevuto 12 milioni di like.: il cambio distravolge la sua immagine e posa perin unche nessuno si sarebbe mai aspettato. Per l’edizione inglese del magazine la popstar posa in versione sexy anni 50 per affermare il diritto a poter cambiare immagine. Nella ...

