Arisa | clamorosa rivelazione | nessuno se lo aspettava

(Di lunedì 3 maggio 2021)ha raccontato della crisi e del conseguente riavvicinamento col fidanzato, Andrea Di Carlo svelando dettagli finora non noti aed Andrea Di Carlo hanno vissuto un momento di profonda crisi che ha scaturito anche una crisi di pianto nella cantante. Non tutti ricordano che, nell’intervista dopo-Festival con Mara Venier,stava per L'articolo proviene da Inews.it.

infoitcultura : Amici 20, eliminato Raffaele: la reazione di Arisa è clamorosa – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa clamorosa

Liberoquotidiano.it

A dover abbandonare il talent è stato Raffaele Renda della squadra die Lorella Cuccarini , al ballottaggio finale con Deddy , della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi . Una sfida ...Amici 20. Un concorrente in gara fa una gaffedurante un'esibizione. Tanto imbarazzo ma ci pensa la coacha distendere gli animi. Scopriamo cosa è successo Il talent show Amici, condotto come sempre da una magistrale Maria De ...Arisa ha raccontato della crisi e del conseguente riavvicinamento col fidanzato, Andrea Di Carlo svelando dettagli finora non noti a nessuno ...Lo stesso coach della squadra, Rudy, ieri sera sui social ha pubblicato una foto che non lasciava spazio a fraintendimenti Ormai presenza fissa nel programma di Amci di Maria de L ...