Amici 20 | la ballerina Giulia è raccomandata? Parla Raffaella Mennoia

(Di lunedì 3 maggio 2021) RACCOMANDAZIONI AD20 Corrono voci sulla presunta raccomandazione dellaStabile nella scuola di20. L’autrice del programma,, interviene a riguardo. LE ACCUSE DI FAVORITISMO I vari sospetti di favoritismo nei confronti dellaStabile, sono nati da quando recentemente,, l’autrice del programma20, ha condiviso sul suo profilo personale una delle ultime esibizioni della ragazza. In didascalia ha scritto parole che potessero incoraggiare altre persone che come lei hanno subìto gravi atti di bullismo. LEGGI ANCHE20,STABILE VITTIMA DI BULLISMO: IL RACCONTO DELLA MADRE Se ...

sangiiulss : RT @ssoselftisfied: Quando venite eliminati e si spezza la maledizione, Giulia è sempre una ballerina fantastica che merita la vittoria. So… - GiovannaVanore : RT @ssoselftisfied: Quando venite eliminati e si spezza la maledizione, Giulia è sempre una ballerina fantastica che merita la vittoria. So… - MartinaC1203 : RT @ssoselftisfied: Quando venite eliminati e si spezza la maledizione, Giulia è sempre una ballerina fantastica che merita la vittoria. So… - Cristina3606 : RT @ssoselftisfied: Quando venite eliminati e si spezza la maledizione, Giulia è sempre una ballerina fantastica che merita la vittoria. So… - amicix20 : RT @ssoselftisfied: Quando venite eliminati e si spezza la maledizione, Giulia è sempre una ballerina fantastica che merita la vittoria. So… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici ballerina

TIMgate

L'autrice di20 ha però spiegato che la, vittima di bullismo in passato, non deve essere attaccata ma deve essere presa come esempio per il percorso di crescita personale fatto all'...Alla fine laè tornata da Aka e i due sono ritornati, momentaneamente insieme. Oggi ... Raffaele dopo l'eliminazione daparla del triangolo con Martina e Aka7even 'era un mio amico' ...Corrono voci sulla presunta raccomandazione della ballerina Giulia Stabile nella scuola di Amici 20. L'autrice del programma, interviene ...Rosa in diretta con il padre, il fratello e i cugini di Deddy ha commentato il percorso del cantante. Lei e Deddy si sono sentiti ...