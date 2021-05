Vangelo del giorno | Giovanni 15 | 1-8 – Audio e commento Papa Francesco

(Di domenica 2 maggio 2021) Lo spunto deldel2 Maggio 2021, Domenica: “Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi”. V Settimana di Pasqua – I Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo15, 1-8 In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il 26 novembre scorso è partito un corso nazionale, curato dall'Ufficio Cei per le Comunicazioni sociali. Anche la diocesi di Lecce sta partecipando.In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché ...