Serie C | Cesena-Arezzo | così le probabili formazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021)è l’ultima sfida della regular season del girone B dellaC, che va in scena nel pomeriggio al “Manuzzi” a partire dalle 15.00. I padroni di casa difendono la 7a posizione,come i toscani puntano a evitare l’ultimo posto in classifica e dunque la retrocessione diretta. Queste le. Il momento delIlapproccia la sfida di questo pomeriggio, dopo il pareggio maturato per 1-1 in trasferta contro il Sudtirol domenica scorsa (Casiraghi in gol per gli altoatesini, Bortolussi su rigore per i bianconeri). La formazione di Viali, che in classifica occupa la 7a posizione con 54 punti dopo 37 giornate (14 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte), deve difendere l’attuale piazzamento in graduatoria, ...