Sampdoria-Roma, Fonseca: “Subire gol una cosa abituale. Il Manchester United..” (Di domenica 2 maggio 2021) Parola a Paulo Fonseca.Serie A, Sampdoria-Roma 2-0: i giallorossi steccano, l’Europa si allontana. La classifica aggiornataA margine della pesante sconfitta maturata sul campo della Sampdoria di Claudio Ranieri, il tecnico giallorosso si è così espresso ai microfoni di Sky Sport. "È un momento difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma, purtroppo, abbiamo subito gol che, per questa squadra, sta diventando una cosa abituale. Dopo essere passati in svantaggio non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo capire il momento - prosegue Fonseca -. La sconfitta di Manchester ci ha segnati. Fino a marzo stavamo lottando per un piazzamento in Champions in campionato oltre ad essere in corsa in Europa League. Abbiamo dovuto fare a meno di dieci giocatori a causa ... Leggi su mediagol (Di domenica 2 maggio 2021) Parola a Paulo.Serie A,2-0: i giallorossi steccano, l’Europa si allontana. La classifica aggiornataA margine della pesante sconfitta maturata sul campo delladi Claudio Ranieri, il tecnico giallorosso si è così espresso ai microfoni di Sky Sport. "È un momento difficile. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma, purtroppo, abbiamo subito gol che, per questa squadra, sta diventando una. Dopo essere passati in svantaggio non siamo riusciti a reagire. Dobbiamo capire il momento - prosegue-. La sconfitta dici ha segnati. Fino a marzo stavamo lottando per un piazzamento in Champions in campionato oltre ad essere in corsa in Europa League. Abbiamo dovuto fare a meno di dieci giocatori a causa ...

SkySport : SAMPDORIA-ROMA 2-0 Risultato finale ? ? #AdrienSilva (45') ? #Jankto (66') ? ? - DiMarzio : #SampdoriaRoma, le scelte di #Ranieri e #Fonseca: tante le novità - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? #SampdoriaRoma, #Ranieri: “Ho parlato con #Ferrero per il futuro” - calciomercatoit : ?? #SampdoriaRoma, #Ranieri: “Ho parlato con #Ferrero per il futuro” - infoitsport : Crisi Roma: tre gol annullati, un rigore sbagliato. La Sampdoria vince 2-0 con un gol per tempo -