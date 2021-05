Raiola: ‘Champions e FFP hanno creato differenze tra grandi e piccoli club’ (Di domenica 2 maggio 2021) Mino Raiola, noto procuratore sportivo, ha detto la sua in merito alle differenze tra i club e ha parlato anche della SuperLega Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 maggio 2021) Mino, noto procuratore sportivo, ha detto la sua in merito alletra i club e ha parlato anche della SuperLega

forumJuventus : Raiola ad AS: 'Haaland piace a tutti, anche alla Juve. Pogba? dipende dai programmi dello United, lui vuole vincere… - ZZiliani : LA MIGLIORE DEL GIORNO. #Donnarumma ha capito che il #Milan non andrà in #Champions e ha detto a #Raiola: vada per la #Juventus. - PianetaMilan : .@MinoRaiola a @diarioas: '@ChampionsLeague e #FairPlayFinanziario hanno creato differenze tra grandi e piccoli clu… - Cate1081 : @mirkonicolino Non giustifico!Ma Gigio c si èmesso da solo in questa situazione,potrebbe accettare l'offerta del mi… - FabRavezzani : Per essere chiari: Raiola e Donnarumma si sono messi in una situazione terribile. Flirtare con la Juve sapendo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Raiola ‘Champions De Roon «sfotte» Ibrahimovic sui social dopo Milan-Atalanta: «Abbassa la cresta» Corriere della Sera