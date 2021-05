Osimhen-Godin – Fabbri sale in cattedra: manca un gol clamoroso al Napoli (Di domenica 2 maggio 2021) Il Napoli ci ha messo del suo, forse non ha giocato la sua miglior partita della stagione, ma nemmeno la peggiore. Eppure in Napoli-Cagliari è Fabbri che sale in cattedra e decide la partita con una decisione assurda. E’ il 53? quando l’arbitro decide di annullare il gol del 2-0 di Victor Osimhen. Il nigeriano è caparbio a fiondarsi su un pallone vagante, Godin va in confusione alleggerisce male verso il portiere sotto la pressione del nigeriano e perde palla. A quel punto per Osimhen è facile scavalcare il portiere e segnare il gol del 2-0. Fabbri però annulla il gol di Osimhen in Napoli-Cagliari per una spinta del nigeriano. Dalle immagini è evidente che la mano dell’attaccante del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Ilci ha messo del suo, forse non ha giocato la sua miglior partita della stagione, ma nemmeno la peggiore. Eppure in-Cagliari ècheine decide la partita con una decisione assurda. E’ il 53? quando l’arbitro decide di annullare il gol del 2-0 di Victor. Il nigeriano è caparbio a fiondarsi su un pallone vagante,va in confusione alleggerisce male verso il portiere sotto la pressione del nigeriano e perde palla. A quel punto perè facile scavalcare il portiere e segnare il gol del 2-0.però annulla il gol diin-Cagliari per una spinta del nigeriano. Dalle immagini è evidente che la mano dell’attaccante del ...

BasettaSasa : @massimo2901 Ma ringrazia mazzoleni che godin è svenuto al pensiero di avere osimhen alle spalle 2-0 - vincenzino613 : @GioFrezzetti @cn1926it Fra qualche mese ancora ci chiederemo come sia stato possibile non fare gol dopo 20 minuti… - PerIColori : @simostwt Osimhen ha poggiato una mano sulla schiena di Godin mentre lo superava - Diego17268434 : Aldilà dei meriti del #Cagliari, ci sei sempre tu!! #Godin è svenuto su #Osimhen, mocc a chitammuort'! #Mazzoleni - grisou79 : Il Cag ha giocato con la disperazione chi vuole salvarsi, diamogliene atto. Noi, pur non nella nostra miglior giorn… -