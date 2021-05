Napoli, che beffa: il Cagliari pareggia al 92? e ferma la corsa degli azzurri (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl Napoli è stato fermato dal Cagliari, sull’1-1. Dopo il vantaggio iniziale, firmato da Osimhen, e dopo alcune belle parate di Meret, gli azzurri sono stati ripresi al 94? dai caparbi sardi, in gol con Nandez. Il team sardo ha ben figurato, dimostrando di potersi giocare le sue carte in chiave salvezza nelle ultime quattro giornate della Serie A; mezzo passo falso per gli azzurri, invece, in chiave zona Champions League, quanto mai incerta. Gara intensa al “Maradona”. Gattuso ha preferito inizialmente Hysaj a Mario Rui, Osimhen a Mertens e Lozano a Politano, confermando il modulo 4-2-3-1. Semplici, di contro, ha optato per un insolito 3-5-1-1, rinunciando allo squalificato Marin, lasciando il diffidato Joao Pedro in panchina e posizionando in avanti, dal ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIlè statoto dal, sull’1-1. Dopo il vantaggio iniziale, firmato da Osimhen, e dopo alcune belle parate di Meret, glisono stati ripresi al 94? dai caparbi sardi, in gol con Nandez. Il team sardo ha ben figurato, dimostrando di potersi giocare le sue carte in chiave salvezza nelle ultime quattro giornate della Serie A; mezzo passo falso per gli, invece, in chiave zona Champions League, quanto mai incerta. Gara intensa al “Maradona”. Gattuso ha preferito inizialmente Hysaj a Mario Rui, Osimhen a Mertens e Lozano a Politano, conndo il modulo 4-2-3-1. Semplici, di contro, ha optato per un insolito 3-5-1-1, rinunciando allo squalificato Marin, lasciando il diffidato Joao Pedro in panchina e posizionando in avanti, dal ...

