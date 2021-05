MotoGP | a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv | programma GP Spagna 2021 | palinsesto Sky | DAZN e TV8

(Di domenica 2 maggio 2021) Siamo giunti ufficialmente alla domenica del Gran Premio di, quarto appuntamento del Motomondiale. Sullo storico tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, le tre classi si sfideranno per andare a cogliere il successo sulla pista andalusa. La giornata, come sempre, prenderà il via con i warm-up, gli ultimi venti minuti nei quali team e piloti potranno cercare gli ultimi aggiornamenti sulle rispettive moto in configurazioni da. Dalle ore 11.00, con il Gran Premio didella Moto3, si entrerà nel vivo della giornata, con gli spagnoli che cercheranno nuovamente di essere protagonisti, sospinti dall’incredibile rookie Pedro Acosta. Alle ore 12.20 sarà la volta della Moto2, con Remy Gardner che sfiderà nuovamente Sam Lowes e Marco Bezzecchi. Il piatto forte, come sempre, arriverà alle ore 14.00 con la ...

Un'altra caduta a Jerez de la Frontera per Marc Marquez, che nel corso del warm up del mattino è scivolato in ingresso di curva 4 distruggendo, come successo in FP3, la sua Honda RC213V. Dopo il botto e la paura avuta ieri, il pilota spagnolo replica la ...