Mass Effect Legendary Edition | svelata la day one patch

(Di domenica 2 maggio 2021) Sembra cheavrà una corposaal day one che sistemerà alcuni problemi relativi alle performance e ai dettagli visiviè la remastered dei primi 3 iconici. Presentato il 7 novembre 2020 al “N7 Day”, giornata che celebra il franchise, il titolo ha come obiettivo non solo quello di dare l’opportunità ai nuovi giocatori di scoprire la saga di, ma anche di accontentare i fan di vecchia data. Oggi è arrivata la notizia cheavrà all’uscita un’imponente day one ...

Le patch day one sono ormai una tradizione nel gaming tripla - A moderno e Mass Effect Legendary Edition non sarà da meno. Sui server PlayStation Store è infatti già apparso il primo aggiornamento della trilogia rimasterizzata Bioware , sebbene il titolo non sia ancora stato ...