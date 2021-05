Lorella Boccia, il suo primo bebè sarà un maschietto o una femminuccia? L’ha svelato a Verissimo: che gioia! (Di domenica 2 maggio 2021) Nel corso della sua ospitata a Verissimo, Lorella Boccia ha svelato il sesso del suo primo bebè: maschietto o femminuccia? Scopriamolo! È stata una delle ballerine, sia come “alunna” che come professionista, che più ha lasciato il segno in tutta la storia di Amici. Giovanissima, talentuosa e davvero bellissima, la splendida Lorella Boccia, in un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 2 maggio 2021) Nel corso della sua ospitata ahail sesso del suo? Scopriamolo! È stata una delle ballerine, sia come “alunna” che come professionista, che più ha lasciato il segno in tutta la storia di Amici. Giovanissima, talentuosa e davvero bellissima, la splendida, in un L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AmiciUfficiale : Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la sett… - Angelapalmas2 : RT @AmiciUfficiale: Che bello QUESTA SERA la bellissima e bravissima Lorella Boccia vi aspetta tutti alle 21.20 su Canale 5 per la settima… - WittyTV : Tutte le skills nascoste di @LorellaBoccia in un'intervista assolutamente da non perdere ?? Cliccate subito QUI? - saraa_murgia : RT @akaemartina: LORELLA BOCCIA UNA DI NOI???? #valorizzateaka #Akainfinale #Amici20 - ciaosonosarah : RT @akaemartina: LORELLA BOCCIA UNA DI NOI???? #valorizzateaka #Akainfinale #Amici20 -