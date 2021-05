Lo scudetto dell'Inter è l'ennesima scommessa vinta di Antonio Conte (Di domenica 2 maggio 2021) Lo scudetto dell'Inter? Nulla che con il senno di poi non potesse essere previsto. D'altronde basta prendere un qualunque almanacco del calcio, dare un’occhiata alla carriera di Antonio Conte e il dettaglio non potrà sfuggire: degli ultimi sette campionati da allenatore ne ha vinti cinque, tre alla Juventus, uno al Chelsea e ora anche all’Inter. Definirlo un vincente viene quasi automatico, ma è il personaggio Conte quello che merita ancora più attenzione, per quel suo modo di fare e di vivere il suo essere numero uno di un gruppo. Primo tifoso È da sempre uno dei suoi cavalli di battaglia: «Io divento il primo tifoso della squadra che alleno», poche parole che fanno capire il suo approccio a un mestiere che lui vive in maniera totalizzante. Ecco ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Lo? Nulla che con il senno di poi non potesse essere previsto. D'altronde basta prendere un qualunque almanacco del calcio, dare un’occhiata alla carriera die il dettaglio non potrà sfuggire: degli ultimi sette campionati da allenatore ne ha vinti cinque, tre alla Juventus, uno al Chelsea e ora anche all’. Definirlo un vincente viene quasi automatico, ma è il personaggioquello che merita ancora più attenzione, per quel suo modo di fare e di vivere il suo essere numero uno di un gruppo. Primo tifoso È da sempre uno dei suoi cavalli di battaglia: «Io divento il primo tifosoa squadra che alleno», poche parole che fanno capire il suo approccio a un mestiere che lui vive in maniera totalizzante. Ecco ...

