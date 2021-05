LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: ordine d’arrivo, Hamilton precede Verstappen. 6° Leclerc, 11° Sainz (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Gara da dimenticare per la Ferrari. Lenta, anonima, mai un guizzo sul passo. Sainz, dopo una partenza che aveva illuso (4°), è letteralmente crollato nella seconda parte di gara. Le sue gomme medie si sono usurate in maniera eccessiva ed ha concluso addirittura fuori dalla zona punti. 6° Leclerc, comunque troppo poco per la scuderia più vincente della F1, che tuttavia da anni si è dimenticata proprio del verbo “vincere”. 17.40 L’ordine d’arrivo del GP del Portogallo. Grande affidabilità per tutte le macchine, l’unico ritirato è Kimi Raikkonen dopo il tamponamento iniziale a Giovinazzi. 1 Lewis Hamilton MercedesLEADER 3 2 Max Verstappen Red Bull Racing+29.148 4 3 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.41 Gara da dimenticare per la Ferrari. Lenta, anonima, mai un guizzo sul passo., dopo una partenza che aveva illuso (4°), è letteralmente crollato nella seconda parte di gara. Le sue gomme medie si sono usurate in maniera eccessiva ed ha concluso addirittura fuori dalla zona punti. 6°, comunque troppo poco per la scuderia più vincente della F1, che tuttavia da anni si è dimenticata proprio del verbo “vincere”. 17.40 L’del GP del. Grande affidabilità per tutte le macchine, l’unico ritirato è Kimi Raikkonen dopo il tamponamento iniziale a Giovinazzi. 1 LewisMercedesLEADER 3 2 MaxRed Bull Racing+29.148 4 3 Valtteri BOTTAS ...

