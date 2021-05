Juventus | Agnelli si complimenta con l’Inter | “Ben fatto Steven | sono felice per te”

(Di domenica 2 maggio 2021)è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia e, tra i primi a congratularsi con i nerazzurri, c’è stato il presidente dellaAndrea. Il numero uno bianconero, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, si è rivolto principalmente aZhang: “Benper te e orgoglioso di essere il tuo leale avversario in campo e amico fuori dal campo. Torneremo…”. SportFace.

ZZiliani : Caro Andrea #Agnelli @andagn, lei pensa che scaricare le colpe delle malefatte #Juventus sui collaboratori, fingend… - sportmediaset : L'avvocato di #Suarez smentisce #Agnelli: 'Ci ha cercato la Juve e c'era l'accordo'. #SportMediaset - Gazzetta_it : #Inter campione e i primi complimenti arrivano dalla #Juve - infoitinterno : Inter Campione d’Italia, arrivano i complimenti di Agnelli e della Juventus - D3MONxTv : @FrancescoOrdine La #juventus è una Signora, #Agnelli in n.1 -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Agnelli

Ma non solo: ci sono anche i complimenti degli avversari, a partire dallae dal suo presidente. Ecco tutte le reazioni allo scudetto vinto ...Noi torneremo? Inter", questo il messaggio di Andrea, presidente della, dopo la vittoria dello scudetto da parte ...L’Inter è campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia e, tra i primi a congratularsi con i nerazzurri, c’è stato il presidente della Juventus Andrea Agnelli. Il numero uno ...Ecco le parole di Agnelli affidate al suo profilo Twitter: "Ben fatto, Steven! Felice per te, sono orgoglioso di essere tuo avversario leale in campo e amico fuori dal campo. Torneremo..." ...