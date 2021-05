Inter | niente anticipo | il match contro la Sampdoria resta alle 18 Due le motivazioni principali

(Di domenica 2 maggio 2021)cambio orario perLa vittoria sul Crotone, ha portato l’ad un passo dallo scudetto. Titolo che potrebbe arrivare oggi se l’Atalanta non porta a casa i tre punti dalla sfidail Sassuolo. Più verosimilmente la vittoria matematica sarà sabato prossimolache non subirà nessun cambio di orario come ipotizzato inizialmente. “Il Ministero dell’no aveva chiesto alla Lega A di anticipare15 (e non più18) illa squadra di Ranieri, temendo che i festeggiamenti – che peraltro sarebbero vietati per questioni di distanziamento, ma vallo a spiegare a chi attende da 11 anni… – poi sconfinino oltre il coprifuoco ...

GoalItalia : #CrotoneInter spegne il regno della #Juventus ?? Matematicamente fuori: non sarà Scudetto ?? Niente titolo dopo nove… - FBiasin : 12 vittorie e 2 pareggi nel girone di ritorno. I discorsi sul gioco contano il giusto: niente. Manca pochissimo, b… - intersabri : Inter samp si gioca alle 18 sabato. Niente anticipo alle 15 - fabriziochessa2 : Inter scudettata, sono stati continui e fortunati, niente da dire. Sui nostri ne avremmo da dire, una juve non ecce… - Franco242911 : @AccotoGraziano @fabiose1979 @AndreaPicchioni @Italia4ever12 @ZZiliani Un po' come il discorso calcio poli dove l'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter niente

Paradossalmente per l'sarebbe meglio che l'Atalanta oggi battesse il Sassuolo per festeggiare poi lo scudetto a San ...anticipo ? Tanto che il Ministero dell'Interno aveva chiesto alla Lega ...Arriva dalla panchina la vittoria contro il Crotone che spinge l'a un passo dallo scudetto. ... Per il Crotone invececonti, con la sconfitta di oggi è matematicamente in serie B visto che ...Il tecnico: Non ci ritroveremo domani per il match dell'Atalanta: non dobbiamo niente a nessuno. L'Inter la mia sfida più difficile. L'inno Pazza Inter? Non l'ho cancellato io . Siamo riusciti a crear ...L'Inter è in trepidante attesa per tornare a vincere lo Scudetto dopo ben 11 anni. L'eventuale trionfo però oggi non dipende dai nerazzurri, perlomeno non da quelli di Milano. Sarà infatti l'Atalanta ...