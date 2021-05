Gli uomini calvi hanno successo su Tinder (e spopolano con un preciso tipo di profilo) (Di domenica 2 maggio 2021) Già secondo la scienza gli uomini calvi sono più attraenti e molte celebrità hanno salutato la loro chioma senza grandi rimpianti, nonostante questo non è così automatico che in Tinder le cose vadano allo stesso modo. Non è che gli uomini calvi non abbiano successo con l'app di appuntamenti, ma tutto dipende da alcuni fattori. Uno per esempio è l'età . Secondo uno studio condotto da Myspring su 2.500 utenti di Tinder, è emerso che l'età media delle donne che preferiscono o non hanno problemi amatchare con chi ha problemi di calvizie è di 29 anni rispetto ai 27 di quelle che preferiscono gli uomini con i capelli lunghi. Questo è un dato che forse ci si poteva aspettare o era immaginabile, tuttavia, ad ... Leggi su gqitalia (Di domenica 2 maggio 2021) Già secondo la scienza glisono più attraenti e molte celebritàsalutato la loro chioma senza grandi rimpianti, nonostante questo non è così automatico che inle cose vadano allo stesso modo. Non è che glinon abbianocon l'app di appuntamenti, ma tutto dipende da alcuni fattori. Uno per esempio è l'età . Secondo uno studio condotto da Myspring su 2.500 utenti di, è emerso che l'età media delle donne che preferiscono o nonproblemi amatchare con chi ha problemi dizie è di 29 anni rispetto ai 27 di quelle che preferiscono glicon i capelli lunghi. Questo è un dato che forse ci si poteva aspettare o era immaginabile, tuttavia, ad ...

