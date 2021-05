FVG, anche la prossima settimana rimane in Zona Gialla (Di domenica 2 maggio 2021) 2 maggio – Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento sono considerate ZONE GIALLE Queste le regole fissate dal decreto del governo. In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Misure meno restrittive e meno vincoli nella Zona Gialla, già a partire dal 26 aprile. Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regione Gialla all’altra. Cambiano le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sé figli minori, di età anche superiore ai 14 anni. Questi ... Leggi su udine20 (Di domenica 2 maggio 2021) 2 maggio – Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, province autonome di Bolzano e di Trento sono considerate ZONE GIALLE Queste le regole fissate dal decreto del governo. In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. Misure meno restrittive e meno vincoli nella, già a partire dal 26 aprile. Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regioneall’altra. Cambiano le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un’altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sé figli minori, di etàsuperiore ai 14 anni. Questi ...

iMagazineTwit : Per la prima volta la prosa in cartellone raggiungerà anche Villa Vitas a Strassoldo. In estate altri quattro titol… - infoiteconomia : FVG, anche la prossima settimana rimane in Zona Gialla - TgrRaiFVG : Rally Piancavallo, primo successo di un equipaggio sloveno. Avbelj-Andrejka su Skoda hanno la meglio su Re. Edizion… - GirolamoAtanasi : RT @FabioFranchi1: ... Il Piccolo 28 aprile 2021. Nella stessa pagina segnalano 'focolai' multipli nelle Case di Riposo della Regione FVG,… - TgrRaiFVG : C'è anche una pallavolista friulana nella squadra della Imoco Conegliano che a Verona ha vinto la finale di Champio… -