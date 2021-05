FIDAL | GIUDICI DI GARA | DUE BENEMERENZE DI PRIMO GRADO

tusciaweb : Fabrizio Maiolati nella commissione regionale giudici di gara Fidal Viterbo - Riceviamo e pubblichiamo - Dopo le… - tusciatimes : Gruppo Giudici Gara della Fidal Lazio, il viterbese Fabrizio Maiolati eletto nella commissione tecnica regionale -

Ultime Notizie dalla rete : FIDAL GIUDICI

La Gazzetta di Sondrio

"Non finirò mai di ringraziare i nostriper quanto fanno per la nostra Atletica - il pensiero del presidenteLombardia Gianni Mauri - . Un grazie grande che va ad ognuno di loro, ai ...VITERBO - Dopo le recenti votazioni per il rinnovo provinciale e regionale del GruppoGara della, sono stati resi noti i risultati della elezione della componente regionale che vedono alla guida dell'importante organismo il riconfermato Franco Di Pietro con 96 voti ...Dopo le recenti votazioni per il rinnovo provinciale e regionale del Gruppo Giudici Gara della Fidal, sono stati resi noti i risultati della elezione della componente regionale che vedono alla guida d ...Fabrizio Maiolati nella commissione regionale giudici di gara Fidal. Sport - Atletica - L'altra viterbese Katia Doddo prima dei non eletti ...