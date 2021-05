F1 Gp di Portogallo 2021 | le pagelle di Leo Turrini

SkySportF1 : ?? 97^ VITTORIA IN F1 PER LEWIS HAMILTON ? ?? Leclerc 6°, 11° Sainz a Portimao I risultati ? - SkySportF1 : HAMILTON ?? VERSTAPPEN (?? 14/66) ?? Bagarre infuocata in pista LIVE ? - SkySportF1 : ?? Scatta il GP del Portogallo a Portimao ? ? Bottas mantiene la posizione al via LIVE ? - videomotorsIT : Formula 1, Gp del Portogallo 2021: vince Hamilton. Classifica e calendario // - SkySportF1 : F1, Bottas dopo il GP del Portogallo: 'E' stata una giornata complicata' #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 -

Ultime Notizie dalla rete : Portogallo 2021

Quella di Jerez è stata la sua seconda gara della stagione, ma Marc Marquez vede già un notevole miglioramento rispetto al Gran Premio di, nonostante che a Portimao avesse chiuso al settimo posto e nel GP Spagna sia arrivato nono: "Oggi sono soddisfatto, in questo weekend mi sono sentito più a mio agio sulla moto rispetto a ...Gp di: vince Hamilton. Ecco le pagelle della terza gara del mondiale di Formula 1. Hamilton 10. Il Re è sempre lui. Dopo Imola rimette le cose a posto dando spettacolo. Sarà dura per ...Charles Leclerc conquista il sesto posto nel Gran Premio del Portogallo. Il pilota Ferrari afferma di aver dato il massimo in gara, ma si addossa la colpa della qualifica del sabato in cui non ha bril ...Il sesto posto di Portimao non accontenta Charles Leclerc, che non può che chinare il capo al termine del Gran Premio del Portogallo. "In questo weekend non sono stato bravo. Sono soddisfatto per come ...