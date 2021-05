Doppietta Ducati a Jerez | Miller davanti a Bagnaia

SkySportMotoGP : ???? DUCATI VINCE A JEREZ DOPO 15 ANNI (?? #MotoGP) ???? Doppietta Rossa, crollo verticale per il Diablo Il resoconto ?… - OvileItalia : RT @RaiNews: #MotoGp, Gran Premio di Spagna: doppietta #Ducati, vince #Miller poi #Bagnaia e #Morbidelli #SpanishGP - Adnkronos : #MotoGp, doppietta #Ducati a Jerez. - Mandorino29lui1 : RT @gponedotcom: Doppietta Ducati a Jerez, vince Miller e Bagnaia è 1° nel mondiale: Podio anche per Franco Morbidelli. Sprofonda Fabio Qua… - GDeni_ : Pecco #Bagnaia garone anche oggi, corona la doppietta #Ducati dello #SpanishGP insieme al compagno di squadra e por… -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta Ducati

nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera classe MotoGp. Vince l'australiano Jack Miller davanti a Francesco Bagnaia e all'altro italiano Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. ...In Classifica Bagnaia sale al primo posto davanti a Quartararo e Vinales. Il Gp di Spagna a Jerez vede una splendidacon Jack Miller davanti a Pecco Bagnaia e alla Yamaha Petronas di Morbidelli. Partito dalla terza posizione in griglia, Miller () si mette davanti a tutti con una super ...Doppietta Ducati, a Jerez: non era una prospettiva fortemente immaginabile, e invece Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia hanno fatto il colpo grosso in Spagna, con l’italiano ora in testa al ...Il centauro della Ducati non trattiene l'emozione dopo la vittoria a Jerez. Jack Miller, il primo ducatista a vincere a Jerez dal 2006, ha commentato così la sua vittoria: "Ho cercato di fare tutto qu ...