De Luca: “In 7 giorni dosi isole, non regalo 1 milione turisti” (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“‘Campania sicura’ è il nostro slogan. Venite in Campania, venite subito a Capri, Ischia e Procida”. E’ questo il messaggio che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca manda dal nuovo hub vaccinale di Capodichino, inaugurato oggi. “Per Napoli – ha detto – l’immunizzazione arriverà per luglio e lavoriamo in autonomia risetto al burocratismo nazionale per immunizzare le isole, sia per ragioni sanitarie, perché sono esposte ai turisti stranieri con nuove varianti, sia perché sono luoghi di valore internazionale, quando ho parlato di Capri ci ha chiamati la Cnn. Entro la prossima settimana completiamo l’immunizzazione del personale alberghiero e abitanti delle isole. L’obiettivo è di vaccinare il comparto turistico alberghiero che richiede decisioni oggi, a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“‘Campania sicura’ è il nostro slogan. Venite in Campania, venite subito a Capri, Ischia e Procida”. E’ questo il messaggio che il presidente della Regione Campania Vincenzo Demanda dal nuovo hub vaccinale di Capodichino, inaugurato oggi. “Per Napoli – ha detto – l’immunizzazione arriverà per luglio e lavoriamo in autonomia risetto al burocratismo nazionale per immunizzare le, sia per ragioni sanitarie, perché sono esposte aistranieri con nuove varianti, sia perché sono luoghi di valore internazionale, quando ho parlato di Capri ci ha chiamati la Cnn. Entro la prossima settimana completiamo l’immunizzazione del personale alberghiero e abitanti delle. L’obiettivo è di vaccinare il compartoco alberghiero che richiede decisioni oggi, a ...

anteprima24 : ** De Luca: 'In 7 giorni dosi #Isole, non regalo 1 milione turisti' ** - Co52733211 : RT @iamamexal: 1.7 milioni di views nel giro di 3 giorni su yt, quasi 35.000 tweet in 2 ore, Aka primo al Televoto. E LOCA DEVE ANCORA USCI… - ntefida : RT @mirkonicolino: Qualcuno mi ha chiesto in questi giorni perché la #Juventus non abbia tenuto Luca #Pellegrini. Risposta: ?? - LordGalurd : RT @mirkonicolino: Qualcuno mi ha chiesto in questi giorni perché la #Juventus non abbia tenuto Luca #Pellegrini. Risposta: ?? - luca_lucamoroso : RT @ManfrediCascino: In due giorni abbiamo imparato che sulla Tv generalista puoi dire frasi razziste e omofobe, ma non puoi richiamare dei… -