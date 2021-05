Crozza-Calenda scopre le periferie di Roma: “Mi sono informato. Chi ci vive è gente come noi, ha braccia, gambe e comunica parlando” (Di domenica 2 maggio 2021) Maurizio Crozza veste i panni di Carlo Calenda nell’ultima puntata di “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE. Il candidato sindaco di Roma, in cerca di voti, si avventura addirittura in periferia per incontrare i “periferonti”: “Mi sono informato, ho approfondito. e posso affermare con assoluta certezza che chi vive in periferia è gente come noi. C’hanno le braccia, le gambe e comunicano parlando” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Maurizioveste i panni di Carlonell’ultima puntata di “Fratelli di”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE. Il candidato sindaco di, in cerca di voti, si avventura addirittura in periferia per incontrare i “periferonti”: “Mi, ho approfondito. e posso affermare con assoluta certezza che chiin periferia ènoi. C’hanno le, leno” “Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza-Calenda: «Mi sono informato, in periferia hanno le gambe come noi»

