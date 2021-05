Covid, vaccini per bambini e adolescenti a scuola: i test che potrebbero dare l'ok (Di domenica 2 maggio 2021) Sono due, entrambe in dirittura d’arrivo, le sperimentazioni dei vaccini anti Covid in corso nei bambini e negli adolescenti. Alcuni risultati preliminari stanno arrivando e ci sono i presupposti per... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 maggio 2021) Sono due, entrambe in dirittura d’arrivo, le sperimentazioni deiantiin corso neie negli. Alcuni risultati preliminari stanno arrivando e ci sono i presupposti per...

chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 si può aprire a tutte le classi d’età” - fattoquotidiano : VACCINI COVID A giugno arriva il green pass. Ma per quanto tempo sarà valido? [di @NatasciaRonchet] - GiornaledPuglia : Vaccini anti Covid: 1.322.017 dosi somministrate in Puglia - SguardoT : RT @MinutemanItaly: Ve lo dicono in faccia, che si andrà verso la cinesizzazione dell’Europa, e ci metteranno in compound di isolamento, se… -