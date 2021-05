Chi è Valeria Vedovatti, star di TikTok e di YouTube (Di domenica 2 maggio 2021) Lunghi capelli biondi, occhi magnetici e un grande sogno nel cassetto: quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Valeria Vedovatti, per raggiungere il suo obiettivo, ha deciso di mostrarsi sui social network, riuscendo a conquistare più di un milione di follower su Instagram e su TikTok. Nome e cognome: Valeria Vedovatti Data e luogo di nascita: 15 gennaio 2003 a Lugano, Svizzera Dove abita: Milano Segno zodiacale: Capricorno Fidanzato: Jody Cecchetto TikTok: valeVedovatti Instagram: ValeriaVedovatti YouTube: Valeria Vedovatti Valeria Vedovatti da piccola Valeria Vedovatti ha ... Leggi su dilei (Di domenica 2 maggio 2021) Lunghi capelli biondi, occhi magnetici e un grande sogno nel cassetto: quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo., per raggiungere il suo obiettivo, ha deciso di mostrarsi sui social network, riuscendo a conquie più di un milione di follower su Instagram e su. Nome e cognome:Data e luogo di nascita: 15 gennaio 2003 a Lugano, Svizzera Dove abita: Milano Segno zodiacale: Capricorno Fidanzato: Jody Cecchetto: valeInstagram:da piccolaha ...

atis_valeria : RT @big_chiara: La differenza tra chi trema in prima serata sapendo che ciò che sta dicendo se pur giusto e vero può portargli conseguenze… - valeria_frezza : #FedezDDLZAN è un pessimo esempio per i giovani, manca di rispetto a chi la pensa diversamente, è superficiale, ed… - GMajeli : @ValeriaParrell2 Questo non è vero però gentile Valeria. Farà meno frastuono ma ci sono moltissimi esponenti di que… - valeria_rumi : RT @ireneflamminio: concludendo ringraziamo #fedez e #MicheleBravi che hanno utilizzato la loro posizione per dare voce pubblicamente a pen… - StefanoPrimice1 : @ValeriaTomei75 @RobertoBurioni Valeria, purtroppo in queste situazioni c'è ben poco da fare. Ammesso che si arrivi… -