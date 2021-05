Basket femminile, Playout Serie A 2021: Broni asfalta Battipaglia in gara-1 (Di domenica 2 maggio 2021) Non c’è partita al “PalaZauli”, dove nella gara-1 dei Playout di Serie A1 di Basket femminile Broni asfalta Battipaglia con il punteggio di 44-88. Le biancoverdi fanno dunque il primo passo verso la salvezza e mercoledì 5 in Lombardia avranno l’opportunità di chiudere definitivamente la pratica. L’equilibrio dura pochissimo: sul risultato di 8-6 per le campane Broni piazza un parziale di 0-12 e si ritrova subito con la doppia cifra di vantaggio. A fine primo quarto il tabellone dice 12-21. Nel secondo periodo Battipaglia, nonostante la grandissima emergenza, prova a rimanere in partita tornando sul -5, ma anche in questo caso le lombarde hanno buon gioco e con un altro break di 0-11 vanno all’intervallo con sedici ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) Non c’è partita al “PalaZauli”, dove nella-1 deidiA1 dicon il punteggio di 44-88. Le biancoverdi fanno dunque il primo passo verso la salvezza e mercoledì 5 in Lombardia avranno l’opportunità di chiudere definitivamente la pratica. L’equilibrio dura pochissimo: sul risultato di 8-6 per le campanepiazza un parziale di 0-12 e si ritrova subito con la doppia cifra di vantaggio. A fine primo quarto il tabellone dice 12-21. Nel secondo periodo, nonostante la grandissima emergenza, prova a rimanere in partita tornando sul -5, ma anche in questo caso le lombarde hanno buon gioco e con un altro break di 0-11 vanno all’intervallo con sedici ...

