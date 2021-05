Antonella Elia | l’avviso di una collega | “Se mi rovina un lavoro la denuncio e la porto in tribunale”

Leggi su biccy

(Di lunedì 3 maggio 2021) Chee Samantha De Grenet non siano esattamente bff lo sappiano tutti. Le due donne si sono scontrate al GF Vip e l’opinionista del reality ha continuato ad attaccare l’ex gieffina anche una volta finito il programma. Un giornalista di Nuovo ha chiesto a Samantha se denuncerà lae lei ha risposto: “Per adesso no. Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi“. Eppure diversi siti hanno titolato “La De Grenet trascina in“. Ospite a Domenica Live Samantha ha cercato di fare chiarezza. La De Grenet ha ribadito di non aver querelato, ma ha anche aggiunto che potrebbe farlo se la compagna di Pietro Delle Piane dovesse continuare ad attaccarla o lesse ...