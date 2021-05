Una Vita | anticipazioni dal 3 all' 8 maggio | una sconcertante scoperta

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 1 maggio 2021) Intrighi, misteri e segreti non mancheranno ad Unanel corso della prossima settimana, come spiegano ledal 3 all'8. Innanzitutto, Santiago farà vedere a Marcia i biglietti per Cuba, ma lei lo solleciterà a dirle la sua vera identità altrimenti non partirà. Intanto, Golden comunicherà a José Miguel che aspetterà la guarigione di Bellita per partire insieme per l'America. In seguito, Margarita sarà sorpresa da Emilio mentre verserà del veleno nel tè della Del Campo e gli darà una spiegazione poco plausibile allontanandosi e dimenticando la fialetta dai Dominguez. Più tardi, grazie alla deposizione di Felipe in tribunale, per Andrade si metterà molto male, mentre Ursula, in convento, scriverà diverse lettere ai vicini per poi recarsi in prigione da Andrade. I due stipuleranno un altro accordo: la Dicenta ...