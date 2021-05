Silvio Berlusconi, dimesso dall’ospedale dopo parecchie settimane. Ecco le sue condizioni (Di sabato 1 maggio 2021) dopo 24 giorni di ospedale Silvio Berlusconi è stato finalmente dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano dove era arrivato per l’appunto il 6 aprile in elicottero dalla Francia dopo aver trascorso la Pasqua in Provenza a casa della primogenita Marina, per una serie di controlli; ora il leader di Forza Italia, 84 anni, si trova nella sua villa di Arcore, in compagnia della fidanzata Marta Fascina. Finalmente a casa A quanto si apprende pare che il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo non fosse per nulla d’accordo, ma abbia acconsentito dopo un compromesso, nella villa di Arcore sarebbe stata allestita una vera e propria camera di ospedale, con tutte le strumentazioni utili alle cure in corso. Come leggiamo sul ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 1 maggio 2021)24 giorni di ospedaleè stato finalmenteSan Raffaele di Milano dove era arrivato per l’appunto il 6 aprile in elicottero dalla Franciaaver trascorso la Pasqua in Provenza a casa della primogenita Marina, per una serie di controlli; ora il leader di Forza Italia, 84 anni, si trova nella sua villa di Arcore, in compagnia della fidanzata Marta Fascina. Finalmente a casa A quanto si apprende pare che il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo non fosse per nulla d’accordo, ma abbia acconsentitoun compromesso, nella villa di Arcore sarebbe stata allestita una vera e propria camera di ospedale, con tutte le strumentazioni utili alle cure in corso. Come leggiamo sul ...

fattoquotidiano : Fonti interne al suo ambiente fanno capire che Berlusconi non sta poi così male. Anzi, starebbe piuttosto bene [di… - fattoquotidiano : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele di Milano: era ricoverato dal 6 aprile per “strascichi del Covid” - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. Dopo 24 giorni di degenza. Avvocato: 'Pesano gli st… - infoitinterno : Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele, tornato ad Arcore - teresacapitanio : Pier Silvio Berlusconi irruzione a Verissimo: “Non lo mandate in onda” | Toffanin in lacrime -